В ком веке было последние 3 вопроса

Окружающий мир
В ком веке было последние 3 вопроса
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Повесть временных лет- ХII Букварь-ХVII Академия Наук-ХVIII
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