Используя художественные произведения изучаемые на уроках литературы приведите по два примера предложений. 1) с обособленными определениями, выраженными причастными оборотами. 2) с обособленными обстоятельствами, выраженными д...
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Используя художественные произведения изучаемые на уроках литературы приведите по два примера предложений. 1) с обособленными определениями, выраженными причастными оборотами. 2) с обособленными обстоятельствами, выраженными диепричастнымыми оборотами
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