Подбери к глаголам однокоренные существительные к словам варить шагать реветь вредить скрипеть

Русский язык
Подбери к глаголам однокоренные существительные к словам варить шагать реветь вредить скрипеть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варка,шаг,рёв,вред,скрип
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