Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег у него осталось 50 тенге сколько было у марата первоначально

Математика
Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег у него осталось 50 тенге сколько было у марата первоначально
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
пусть у Марата х руб. на книгу (5/7) х плати составим уравнение х-(5/7)х=50   (2/7)х=50 х=175    Ответ 175 руб.
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