Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег у него осталось 50 тенге сколько было у марата первоначально

Математика

Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег у него осталось 50 тенге сколько было у марата первоначально

Автор: Гость