Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег у него осталось 50 тенге сколько было у марата первоначально
Математика
Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег у него осталось 50 тенге сколько было у марата первоначально
Ответ(ы):
Гость:
пусть у Марата х руб. на книгу (5/7) х плати составим уравнение х-(5/7)х=50 (2/7)х=50 х=175 Ответ 175 руб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В парке всего639 деревьев. Березы составляют7/9 всех деревьев, остальные клёны. скол??ко в парке берез и сколько клёнов
Другие предметы
Сюжет какой француской сказки С.Т.Аксаков использовал в своём<<Аленьком цветочке>>? а)<< Красавица и чудовище >> Ж.М.Лепр...
Другие предметы