Приведите 2 примера ямб, хорей заранее спасибо
Литература
Приведите 2 примера ямб, хорей заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Ямб: Капризен март с дождём и снегом, озябших улиц кутерьма. И с высоты осветит Вега не убежавшие дома. Хорей: В небе тают облака, И, лучистая на зное, В искрах катится река, Словно зеркало стальное.
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