Приведите 2 примера ямб, хорей заранее спасибо

Литература
Приведите 2 примера ямб, хорей заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ямб: Капризен март с дождём и снегом,  озябших улиц кутерьма.  И с высоты осветит Вега  не убежавшие дома. Хорей: В небе тают облака, И, лучистая на зное, В искрах катится река, Словно зеркало стальное.
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