Приведите 2 примера ямб, хорей заранее спасибо

Гость: Гость:

Ямб: Капризен март с дождём и снегом, озябших улиц кутерьма. И с высоты осветит Вега не убежавшие дома. Хорей: В небе тают облака, И, лучистая на зное, В искрах катится река, Словно зеркало стальное.