Марфологический разбор слова Соседнем

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Марфологический разбор слова Соседнем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосед это корень, н суффикс, ем окончание
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