Маричка купила 18 кг конфет, из них 4/9 составили шоколадные конфеты. Сколько килограммов шоколадных конфет купила Маричка?

Математика
Маричка купила 18 кг конфет, из них 4/9 составили шоколадные конфеты. Сколько килограммов шоколадных конфет купила Маричка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 умножыть на 4/9 =8(кг)
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