Маричка купила 18 кг конфет, из них 4/9 составили шоколадные конфеты. Сколько килограммов шоколадных конфет купила Маричка?

Математика

Маричка купила 18 кг конфет, из них 4/9 составили шоколадные конфеты. Сколько килограммов шоколадных конфет купила Маричка?

Автор: Гость