Марина купила в магазине набор леденцов в первый день она съела половину всех лед??нцов и еще один во второй день он съел половину оставшихся еще долго в третий день уже съел половину остатка и еще 3 на этом все единицы закончи...

Математика
Марина купила в магазине набор леденцов в первый день она съела половину всех лед??нцов и еще один во второй день он съел половину оставшихся еще долго в третий день уже съел половину остатка и еще 3 на этом все единицы закончились сколько леденцов было в наборе??????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:300000000000000000000000 леденящей леденцы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
За одну минуту колесо велосипеда делает 90 оборотов Чему равен период и частота вр??щения колеса
Ответить
Математика
В одной симье было много дитей . 7 и них любят капусту , 6 морковь, 5 горох , 4 капусту и морковь, 3 капусту и горох , 2 морковь и горох , 1 капуст...
Ответить
Математика
Если 5 тонн 900 кг уменьшать на 3 тонны 2 центнера,то сколько получится тонн и центнеров
Ответить
Математика
Площадь основания равностороннего цилиндра равна 64 П см2 найдите площадь осевого сечения
Ответить
Русский язык
Обстоятельства привели нас в те же места, откуда началось наше путешествие. синта??сический разбор ПЖ
Ответить