Марина купила в магазине набор леденцов в первый день она съела половину всех лед??нцов и еще один во второй день он съел половину оставшихся еще долго в третий день уже съел половину остатка и еще 3 на этом все единицы закончи...
Математика
Марина купила в магазине набор леденцов в первый день она съела половину всех лед??нцов и еще один во второй день он съел половину оставшихся еще долго в третий день уже съел половину остатка и еще 3 на этом все единицы закончились сколько леденцов было в наборе??????
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ:300000000000000000000000 леденящей леденцы
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