Марина купила в магазине набор леденцов в первый день она съела половину всех лед??нцов и еще один во второй день он съел половину оставшихся еще долго в третий день уже съел половину остатка и еще 3 на этом все единицы закончи...

Математика

Марина купила в магазине набор леденцов в первый день она съела половину всех лед??нцов и еще один во второй день он съел половину оставшихся еще долго в третий день уже съел половину остатка и еще 3 на этом все единицы закончились сколько леденцов было в наборе??????

Автор: Гость