Маша испекла 24 пирожка с капустой и 28 пирожных с павидлом какую часть всех пирожков составляли пирожки с капустой и какую часть пирожки с павидлом
Математика
Маша испекла 24 пирожка с капустой и 28 пирожных с павидлом какую часть всех пирожков составляли пирожки с капустой и какую часть пирожки с павидлом
Ответ(ы):
Гость:
Всего пирожков 24+28=52 24/52=6/13 - пирожки с капустой 28/2=7/13 - пирожки с пОвидлом
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