Решите 7 класс проверь себя

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1.выбрать неверное равенство. A. (3b-c)*(3b+c)=9b^2-c^2. 9b^2+3bc-3bc-c^2. 3bc и -3bc зачеркиваем Получается верное равенство 9b^2-c^2=9b^2-c^2. Значит А не подходит В.(x+4)*(4-x)=16-x^2. 4x-x^2+16-4x 4x и -4x зачеркиваем. -x^2+16=-x^2+16 Верное равенство в не подходит. С.36n^2-49=(6n+7)*(7-6n) 42n-36n^2+49-42n -36n^2+49=36n^2-49 Неверное равенство.