Помогите пожалуйста выполнить действия 6ч 19мин *8 = 41дм 5см-38дм7см= 4229м 4дм / 53= 56т 25кг +273т 148кг=

Математика
Помогите пожалуйста выполнить действия 6ч 19мин *8 = 41дм 5см-38дм7см= 4229м 4дм / 53= 56т 25кг +273т 148кг=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6ч 19мин *8 =632мин 41дм 5см-38дм7см=2 дм 8см 4229м 4дм / 53=798дм 56т 25кг +273т 148кг=329т 173 кг
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