Маша утром собирается в школу.Урок начинается в 8ч 30мин. Она вышла из дома в 8ч 10мин. На сколько минут Вика опоздает к началу урока, если дорога от дома до школы занимает 40мин.? решенье и ответ зарание спасибо

Гость: Гость:

Если она вышла из дома в 8:10, а дорога занимает 40 минут, то: 1) 10мин+40мин = 50мин 8:50 мин - Вика придет в школу 2) 8:50 - 8:30 = 20мин - на 20 минут Вика опоздает в школу. Ответ: на 20 минут. Только не понятно почему в начале Маша собирается, а опаздывает Вика..