Помогите решить задачу зарание спасибо. По шоссе идут две автомашины с одной и той же скорость. Если первая увеличит скорость на 10 км/ч, а вторая уменшит на 10 км/ч, то первая машина за 2 ч пройдет столько же , сколько пройдет...

Математика
Помогите решить задачу зарание спасибо. По шоссе идут две автомашины с одной и той же скорость. Если первая увеличит скорость на 10 км/ч, а вторая уменшит на 10 км/ч, то первая машина за 2 ч пройдет столько же , сколько пройдет вторая за 3 ч . С какой скоростью идут автомашины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+120=130(км/ч) 10+180=190 (км/ч) 190 - 130=60 (км/ч)
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