Помогите решить задачу зарание спасибо. По шоссе идут две автомашины с одной и той же скорость. Если первая увеличит скорость на 10 км/ч, а вторая уменшит на 10 км/ч, то первая машина за 2 ч пройдет столько же , сколько пройдет...

Математика

Помогите решить задачу зарание спасибо. По шоссе идут две автомашины с одной и той же скорость. Если первая увеличит скорость на 10 км/ч, а вторая уменшит на 10 км/ч, то первая машина за 2 ч пройдет столько же , сколько пройдет вторая за 3 ч . С какой скоростью идут автомашины

Автор: Гость