Найти площадь поверхности и объём прямоугольного параллелепипеда,если его повер??ность равна 15см,8см, и 10 см.

Математика

Найти площадь поверхности и объём прямоугольного параллелепипеда,если его повер??ность равна 15см,8см, и 10 см.

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