Найти площадь поверхности и объём прямоугольного параллелепипеда,если его повер??ность равна 15см,8см, и 10 см.

Математика
Найти площадь поверхности и объём прямоугольного параллелепипеда,если его повер??ность равна 15см,8см, и 10 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда можно найти по формуле: S=2(ab+ac+bc) Подставляем значения рёбер: S=2(15*10+15*8+10*8)=2(150+120+80)=2*350=700 см² Объём прямоугольного параллелепипеда находится по формуле: V=a*b*c V=15*10*8=1200 см³
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