Рассмотри план квартиры.Чему равна площадь гостиной,кухни?Чему равна жилая площа??ь квартиры(площадь всех комнат?) Сторона одной клетки соответствует 50 см
Математика
Рассмотри план квартиры.Чему равна площадь гостиной,кухни?Чему равна жилая площа??ь квартиры(площадь всех комнат?) Сторона одной клетки соответствует 50 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь гостиной = (12*50см)*(7*50см)=210000 кв.см. или 21 кв.м. площадь кухни = (6*50см)*(6*50см)= 90000 кв.см. или 9 кв.м. площадь жилая (площади всех комнат) это гостина, спальня и детская 21кв.м.+18кв.м+9 кв.м.=48кв.м.
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