Рассмотри план квартиры.Чему равна площадь гостиной,кухни?Чему равна жилая площа??ь квартиры(площадь всех комнат?) Сторона одной клетки соответствует 50 см

Гость: Гость:

Площадь гостиной = (12*50см)*(7*50см)=210000 кв.см. или 21 кв.м. площадь кухни = (6*50см)*(6*50см)= 90000 кв.см. или 9 кв.м. площадь жилая (площади всех комнат) это гостина, спальня и детская 21кв.м.+18кв.м+9 кв.м.=48кв.м.