Чем кортесы Испании отличались от других известных вам органов сословной монархии предложите Почему появилось это отличие

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Чем кортесы Испании отличались от других известных вам органов сословной монархии предложите Почему появилось это отличие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Кортесы как и в Генеральные штаты во Франции входили 3 сословия. В Кортесах помимо вопросов по законам и налогам, избирали руководителей инквизиции - такого вроде не было в английском парламенте и Генеральных штатах.
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