Чем кортесы Испании отличались от других известных вам органов сословной монархии предложите Почему появилось это отличие
История
Чем кортесы Испании отличались от других известных вам органов сословной монархии предложите Почему появилось это отличие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Кортесы как и в Генеральные штаты во Франции входили 3 сословия. В Кортесах помимо вопросов по законам и налогам, избирали руководителей инквизиции - такого вроде не было в английском парламенте и Генеральных штатах.
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