Стихотворение под ёлками жили ёжики под иголками ёжики но ки съёжили. помогите мн?? какое это слово но ки???

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Стихотворение под ёлками жили ёжики под иголками ёжики но ки съёжили. помогите мн?? какое это слово но ки???

Автор: Гость