√(97 - 56√3)=7-4√3 верно ли неравенство? Помогите, пожалуйста, с решением.
Алгебра
√(97 - 56√3)=7-4√3 верно ли неравенство? Помогите, пожалуйста, с решением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(97-56√3) = 7-4√3 97-56√3=(7-4√3)² 97-56√3=49-56√3+16*3 97-56√3=97-56√3 (РАВЕНСТВО верно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите составить вопросы по английскому языку на английском языке A _____B Yes?A Do you have a pen? B_________A__________b)A__________It's very c...
Английский язык
Математика
В детском саду у детей младшей группы 18 машин это в 2 раза больше чем куклы Сколько кукол у детей младшей группы 3 класс