Сколько компьютеров может быть подключено ко всемирному сети?
Информатика
Сколько компьютеров может быть подключено ко всемирному сети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подключиться столько сколько у нас на планете людей
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