Составить три предложения со словарными словами, чтобы в словах в корне слова был?? проверяемая согласные, чтобы предложения были связаны между собой. словарные слова, например, ребята, вокзал,, завтра

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Составить три предложения со словарными словами, чтобы в словах в корне слова был?? проверяемая согласные, чтобы предложения были связаны между собой. словарные слова, например, ребята, вокзал,, завтра

Автор: Гость