Определите причины расширения и усиления хеттского царства

История
Определите причины расширения и усиления хеттского царства
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создателями первой военной державы были ХЕТТЫ. Этот народ пришел с севера в восточные районы Малой Азии.  Хетты создали несколько государств , которые в 18 веке до н.э объединились в единое царство со столицей в городе Хаттуса. Основой хозяйства Хеттов являлось земледелие и скотоводство. В горах они добывали металлы( считается что в Хетском государстве первыми научились выплавлять железо. Причина Усиления Хетского Гос-ва - Хетский царь ставил во главе захваченных городов своих родственников. Таким образом новые правители сохраняли порядки и традиции хеттов и только платили дань царю(( причина усиления хеттов это ((((сплоченность))) )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Чем кортесы Испании отличались от других известных вам органов сословной монархии предложите Почему появилось это отличие
Ответить
Русский язык
Стр 110 упр 299 контрольные вопросы 2 класс
Ответить
Английский язык
Помогите с английским. Исправьте неверности в данных предложениях -- 1. - Where is the money? - They are in the bag. 2. The teacher asked them...
Ответить
Биология
Гигиена мақсаты,міндеті
Ответить
Русский язык
Составить три предложения со словарными словами, чтобы в словах в корне слова был?? проверяемая согласные, чтобы предложения были связаны между соб...
Ответить