Определите причины расширения и усиления хеттского царства
История
Определите причины расширения и усиления хеттского царства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создателями первой военной державы были ХЕТТЫ. Этот народ пришел с севера в восточные районы Малой Азии. Хетты создали несколько государств , которые в 18 веке до н.э объединились в единое царство со столицей в городе Хаттуса. Основой хозяйства Хеттов являлось земледелие и скотоводство. В горах они добывали металлы( считается что в Хетском государстве первыми научились выплавлять железо. Причина Усиления Хетского Гос-ва - Хетский царь ставил во главе захваченных городов своих родственников. Таким образом новые правители сохраняли порядки и традиции хеттов и только платили дань царю(( причина усиления хеттов это ((((сплоченность))) )
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