Рассказывать такую историю во время Сталинградской битвы кто-то из бойцов написа?? на стене Дома 2 которые шли бы я твоим тебя родной Сталин Сталинград позже когда бой уже закончены город лежал в развалинах мимо этой страны шла...

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Рассказывать такую историю во время Сталинградской битвы кто-то из бойцов написа?? на стене Дома 2 которые шли бы я твоим тебя родной Сталин Сталинград позже когда бой уже закончены город лежал в развалинах мимо этой страны шла учительницу видео надпись она добавила в 1из слов букву какую (1) и (2)а(3)о(4)п(5)р

Автор: Гость