Помогите мне СРОЧНО В ШКОЛУ НАДО ВОТ ЗАДАНИЕ НОМЕР 6

Математика
Помогите мне СРОЧНО В ШКОЛУ НАДО ВОТ ЗАДАНИЕ НОМЕР 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=3+4+2+7=16см Ответ: Пиримитр равен 16 см
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