Что такое подкормка растений для чего она нужна
Биология
Что такое подкормка растений для чего она нужна
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Гость:
Чтобы растения питались на воду , воздух, земля и т.п . Подкормка растений это когда росток питается водой и солнышком
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