Маша взялась ухаживать за курами и кроликами. Всего у ее подшефных 35 голов и 94 ноги. Сколько у Маши кур и сколько кроликов. Помогите я ее куда 2 дня решить не магу.

Математика

Маша взялась ухаживать за курами и кроликами. Всего у ее подшефных 35 голов и 94 ноги. Сколько у Маши кур и сколько кроликов. Помогите я ее куда 2 дня решить не магу.

Автор: Гость