Маша взялась ухаживать за курами и кроликами. Всего у ее подшефных 35 голов и 94 ноги. Сколько у Маши кур и сколько кроликов. Помогите я ее куда 2 дня решить не магу.
Математика
Маша взялась ухаживать за курами и кроликами. Всего у ее подшефных 35 голов и 94 ноги. Сколько у Маши кур и сколько кроликов. Помогите я ее куда 2 дня решить не магу.
Ответ(ы):
Гость:
23 кур 12 кроликов 23*2=46 ног у 23 кур 12:4=48 ног у 12 кроликов 46+48=94 ног 23+12=35 голов
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