Маша взялась ухаживать за курами и кроликами. Всего у ее подшефных 35 голов и 94 ноги. Сколько у Маши кур и сколько кроликов. Помогите я ее куда 2 дня решить не магу.

Математика
Маша взялась ухаживать за курами и кроликами. Всего у ее подшефных 35 голов и 94 ноги. Сколько у Маши кур и сколько кроликов. Помогите я ее куда 2 дня решить не магу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
23 кур   12 кроликов                                                                                          23*2=46 ног у 23 кур                                                                                         12:4=48 ног у 12 кроликов                                                                                 46+48=94 ног         23+12=35 голов
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