Машина и автобус выехали с автостанции одновременно в противоположных направлен??ях.Скорость автобуса в два раза меньше автомобиля.Через сколько часов расстояние между ними будет 450 км,если скорость автомобиля 60 км/ч?
Математика
Машина и автобус выехали с автостанции одновременно в противоположных направлен??ях.Скорость автобуса в два раза меньше автомобиля.Через сколько часов расстояние между ними будет 450 км,если скорость автомобиля 60 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
T=S/V t= 450/(60/2+60)=450/90=5ч
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