Машина и автобус выехали с автостанции одновременно в противоположных направлен??ях.Скорость автобуса в два раза меньше автомобиля.Через сколько часов расстояние между ними будет 450 км,если скорость автомобиля 60 км/ч?

Математика

Машина и автобус выехали с автостанции одновременно в противоположных направлен??ях.Скорость автобуса в два раза меньше автомобиля.Через сколько часов расстояние между ними будет 450 км,если скорость автомобиля 60 км/ч?

Автор: Гость