Машина проехала один участок за 3часа второй за 2часа длина обеих участков 267км с к??кой скоростью шла машина если второй путь она прошла на 8.5км больше

Математика

Машина проехала один участок за 3часа второй за 2часа длина обеих участков 267км с к??кой скоростью шла машина если второй путь она прошла на 8.5км больше

Автор: Гость