Машина проехала один участок за 3часа второй за 2часа длина обеих участков 267км с к??кой скоростью шла машина если второй путь она прошла на 8.5км больше
Математика
Машина проехала один участок за 3часа второй за 2часа длина обеих участков 267км с к??кой скоростью шла машина если второй путь она прошла на 8.5км больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если читать , что скорость на втором участке на 8,5 км больше, то пусть х-скорость на 1 участке тогда х+8,5 км/ч на 2-м составим уравнение 3х+2*(х+8,5)=267 5х=250 х= 50 км/ч на1 участке, 58,5 на 2-м
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