Масса 1 дм^3 стали равна 7целых4/5 кг. райдите массу стального куба, ребро которого 2ц??лых1/2 дм. ОБЬЯСНИТЕ ОЧЕНЬ ПОДРОБНО Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ

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Ребро куба - это длина, ширина и высота, так как у куба все стороны равны; Чтобы найти его объем, воспользуемся формулой V=a*b*c, где V - объем, а a, b и c - его стороны. 2,5 дм умножаем на 2,5 и еще на 2,5. 2,5*2,5*2,5=15,625(дм³)- объем Затем, умножаем объем в дм³ на массу одного дм³: 15,625*7,8=121,875(кг)- масса куба.