Масса 1л подсолнечного масла равна 925 г. в бочке 100л масла. какова масса масла в кг и г?

Математика
Масса 1л подсолнечного масла равна 925 г. в бочке 100л масла. какова масса масла в кг и г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1л = 925 г 100*925=92500 (г) - в бочке 92500 = 92,5 (кг)  Ответ: 92500 г или 92,5 кг 
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