Расставьте слова в предложения,задание (a)

Английский язык
Расставьте слова в предложения,задание (a)
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Гость:
1.Verb2.noun3.adjuctive
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