Як будова повязана з функціями, що вони виконуть

Биология
Як будова повязана з функціями, що вони виконуть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будова завжди вiдповiдаэ функцiям ,приклад шлунково—кишковий тракт вiн дуже довгий i тому ïжа поет пройдет його вiд початку до кiнця повнicтю засвоюэться
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