Мощность постоянного тока вычисляется по формуле P=I^R, где I - сила тока, R - сопротив??ение. Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 15,75 Вт, а сила тока равна 1,5 A

Математика

Мощность постоянного тока вычисляется по формуле P=I^R, где I - сила тока, R - сопротив??ение. Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 15,75 Вт, а сила тока равна 1,5 A

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