Мощность постоянного тока вычисляется по формуле P=I^R, где I - сила тока, R - сопротив??ение. Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 15,75 Вт, а сила тока равна 1,5 A

Математика
Мощность постоянного тока вычисляется по формуле P=I^R, где I - сила тока, R - сопротив??ение. Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 15,75 Вт, а сила тока равна 1,5 A
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)R=U/I 2)U=P/I 3)U=15.75/1.5=10.5 4)R=10.5/1.5=7 Ом
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