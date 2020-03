Текст розповідь про сімю на англійській мові

Гость: Гость:

My name is Ilya. I am ten. I go to school. I am a good pupil because I always do my homework and get exсellуnt marks. I have got a family. It is big and friendly. There are four members in my family. They are my mum, dad, brother and me. I have got a mum. Her name is Lena. She is thirty-five. My mum is clever and kind. She is a housewife. My mum is good at cooking. Every day she cleans the rooms, washes the dishes and doesn`t let my brother and me fight. I have got a father. His name is Dima. My father is handsome and serious. He is very busy and works a lot. My father is fond of playing computer games.At the weekends we play games together. Also, he helps me with my homework and my mum with housework. He is the best dad in the world! My younger brother is two. His name is Vanya. He looks like my dad. Vanya is strong, clever and talented. He can swim and run. Vanya likes watching cartoons on TV. Sometimes he is naughty. He enjoys breaking my toy cars and drawing in my exercise-books. I wish I were two too. I love my family. I am happy! Перевод: Меня зовут Илья. Мне десять лет. Я хожу в школу. Я - хороший ученик, потому что я всегда делаю домашнюю работу и учусь на отлично. У меня есть семья. Она - большая и дружная. В моей семье четыре человека: папа, мама, братик и я. У меня есть мама. Ее зовут Лена. Ей тридцать пять лет. Она - умная и добрая. Она - домохозяйка. Моя мама вкусно готовит. Каждый день она убирается в комнатах, моет посуду и не позволяет нам с братом драться. У меня есть папа. Его зовут Дима. Мой папа - красивый и серьезный. Он много работает и всегда очень занят. Мой папа любит играть в компьютерные игры. По выходным мы с ним играем вместе. Также, он помогает мне с уроками, а маме - с работой по дому. Дима - лучший папа в мире! Моему младшему братику - два года. Его зовут Ваня. Он похож на папу. Ваня - сильный, умный и талантливый. Он умеет бегать и плавать. Ваня любит смотреть мультфильмы. Иногда он - непослушный. Тогда он ломает мои игрушечные машинки и рисует в моих тетрадках. Хотелось бы, чтобы мне тоже было два года. Я люблю свою семью. Я - счастлив!