Найти в худ.произведениях по 5 примеров сост.именных и составных глагольных сказу??мых. Указать, из какого произведения они взяты

Гость: Гость:

Составное именное сказ-е. "Он был ранен еще в мае, но уже выздоровел." (К.Симонов "Товарищи по оружию.") "Он был болен уже давно; но не ужасы каторжной жизни,не работа, не пища, не бритая голова, не лоскутное платье сломили его:о! что ему было до всех этих мук и истязаний!" (Достоевский "Преступление и наказание") "Он мудрецом не слыл,и храбрецом не слыл, но поклонись ему:он человеком был." (Р. Гамзатов "Мой Дагестан") "Нет,скорее я оказался глупым человеком." ("Визит к Минотавру". А.и Г.Вайнеры) "Мальчик оказался слепым." ("Слепой музыкант" Короленко) Составное глагольное с-е. "Франк устроил свои дела и стал готовиться в путь" (В. Гауф "Рассказ об отрубленной руке.") "Прежде всего, он должен бросить курить" (Дж.Лондон "Мартин Иден") "И он пустился рассуждать о цветах, о расположении садовых аллей, словно спеша увести разговор в сторону." (А.Дюма "Адская бездна") "Полковник спрашивал вовсе не для того, чтобы ему отвечали: он хотел высказаться сам." (К.Симонов "Товарищи по оружию.") "Я имею честь говорить с виконтом Андреа Кавальканти?" ("Граф Монте-Кристо" А.Дюма.)