Диагональ делит угол прямоугольника в отношении 1:2 а меньшая сторона равна 12см. Найдите диагональ прямоугольника

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Диагональ равна 24см, так как если диагональ делит угол в отношении 1к2, то меньшая сторона лежит против угла равного 30 градусам, которая по теореме равна половине гипотинузы, в данном случае это диагональ, следовательно сторону умножаем на 2 и получаем 24.