Установите соответствие дат и событий 1. Кревская уния 2. Открытие Америки Колумбом 3. Начало Реформации в Германии 4. Присоединение Казанского ханства а) 1552 г. б) 1385 г. в) 1492 г. г) 1564 г. д) 1525 г
История
Установите соответствие дат и событий 1. Кревская уния 2. Открытие Америки Колумбом 3. Начало Реформации в Германии 4. Присоединение Казанского ханства а) 1552 г. б) 1385 г. в) 1492 г. г) 1564 г. д) 1525 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-б 2-в 3- 4-а Думаю так.Начало реформации в Германии было в 1517 году,но такого варианта нет.
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