Установите соответствие дат и событий 1. Кревская уния 2. Открытие Америки Колумбом 3. Начало Реформации в Германии 4. Присоединение Казанского ханства а) 1552 г. б) 1385 г. в) 1492 г. г) 1564 г. д) 1525 г

История

Установите соответствие дат и событий 1. Кревская уния 2. Открытие Америки Колумбом 3. Начало Реформации в Германии 4. Присоединение Казанского ханства а) 1552 г. б) 1385 г. в) 1492 г. г) 1564 г. д) 1525 г

Автор: Гость