Правельно ли подоброны проверочные слова?зачеркни слова,не являющиеся проверочн??ыми .запиши правельно проверочные слова травы большой снега боец ночнойф хитрец

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Правельно ли подоброны проверочные слова?зачеркни слова,не являющиеся проверочн??ыми .запиши правельно проверочные слова травы большой снега боец ночнойф хитрец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава - Тра'вушка,  Большой - Бо'льше, Снега- снег, боец-бой, ночной-ночь, хитрец- хи'трый
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