Биология 5 класс-рассказ о качестве грибов.
Биология
Биология 5 класс-рассказ о качестве грибов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так вроде: В осеннюю пору в лесу появляется множество грибов. Они незаметно вырастают в толще мокрых опавших осенних листьев, в слое хвои. Часть грибов съедобна, поэтому люди, вооружившись ведрами и лукошками, идут в лес на «мирную охоту» за грибами. Грибы нужно уметь различать, Нельзя собирать что попало – можно сильно отравиться. Проще всего различать маслята – они как будто облиты маслом. Есть еще в русских лесах красивые белые грибы, рыженькие лисички, тонкие опята, маленькие рыжики, беленькие грузди и зеленоватые сыроежки.
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