Биология 5 класс-рассказ о качестве грибов.

Биология
Биология 5 класс-рассказ о качестве грибов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так вроде: В осеннюю пору в лесу появляется множество грибов. Они незаметно вырастают в толще мокрых опавших осенних листьев, в слое хвои. Часть грибов съедобна, поэтому люди, вооружившись ведрами и лукошками, идут в лес на «мирную охоту» за грибами. Грибы нужно уметь различать, Нельзя собирать что попало – можно сильно отравиться. Проще всего различать маслята – они как будто облиты маслом. Есть еще в русских лесах красивые белые грибы, рыженькие лисички, тонкие опята, маленькие рыжики, беленькие грузди и зеленоватые сыроежки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Расставьте слова в предложения,задание (a)
Ответить
Биология
Як будова повязана з функціями, що вони виконуть
Ответить
Математика
Скорость катера по течению реки 22км/я, а против течения 18 км/ч . Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.
Ответить
Английский язык
Срочно помогите!!!!! 14 упражнение !!!!!!
Ответить
Русский язык
Правельно ли подоброны проверочные слова?зачеркни слова,не являющиеся проверочн??ыми .запиши правельно проверочные слова травы большой снега боец н...
Ответить