Масса четырех сумок с багажом 60 килограмм чему равна масса 6 таких же сумма скольк?? таких сумок можно взять с собой в полет одному пассажиру если масло багажа должна быть не менее 30 килограмм
Математика
Масса четырех сумок с багажом 60 килограмм чему равна масса 6 таких же сумма скольк?? таких сумок можно взять с собой в полет одному пассажиру если масло багажа должна быть не менее 30 килограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 сумок равно 90 2 сумки каждаму пассажиру
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