Масса четырех сумок с багажом 60 килограмм чему равна масса 6 таких же сумма скольк?? таких сумок можно взять с собой в полет одному пассажиру если масло багажа должна быть не менее 30 килограмм

Математика

Масса четырех сумок с багажом 60 килограмм чему равна масса 6 таких же сумма скольк?? таких сумок можно взять с собой в полет одному пассажиру если масло багажа должна быть не менее 30 килограмм

Автор: Гость