СКАЗКА МЕРТВАЯ ЦАРЕВНА И СЕМЯ БОГАТЫРЕЙ ВОПРОСЫ 1) Какое настроение вызывала у вас сказка Пушкина? 2) Кто из героев особенно понравился вам? Кто из них вызывал другие чувства, 3) Похожа ли новая, "другая" царица на первую и...

Литература

СКАЗКА МЕРТВАЯ ЦАРЕВНА И СЕМЯ БОГАТЫРЕЙ ВОПРОСЫ 1) Какое настроение вызывала у вас сказка Пушкина? 2) Кто из героев особенно понравился вам? Кто из них вызывал другие чувства, 3) Похожа ли новая, "другая" царица на первую и что вы можете сказать о ней? Прочитайте пушкинские строки, рассказывающие о новой царице?

Автор: Гость