СКАЗКА МЕРТВАЯ ЦАРЕВНА И СЕМЯ БОГАТЫРЕЙ ВОПРОСЫ 1) Какое настроение вызывала у вас сказка Пушкина? 2) Кто из героев особенно понравился вам? Кто из них вызывал другие чувства, 3) Похожа ли новая, "другая" царица на первую и...

Литература
СКАЗКА МЕРТВАЯ ЦАРЕВНА И СЕМЯ БОГАТЫРЕЙ ВОПРОСЫ 1) Какое настроение вызывала у вас сказка Пушкина? 2) Кто из героев особенно понравился вам? Кто из них вызывал другие чувства, 3) Похожа ли новая, "другая" царица на первую и что вы можете сказать о ней? Прочитайте пушкинские строки, рассказывающие о новой царице?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они практически похожи только новая она была злая и эгоистичная
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