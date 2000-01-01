Масса легкого автомобиля равна 2 т, а грузового 8 т. Сравнить ускорения автомобилей, если сила тяги грузового автомобиля в 2 раза больше, чем легкового.
Физика
Масса легкого автомобиля равна 2 т, а грузового 8 т. Сравнить ускорения автомобилей, если сила тяги грузового автомобиля в 2 раза больше, чем легкового.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1`=2 000 кг m2=8 000 кг F1=F F2=2F a1/a2-? a=F/m a1=F/2000 a2=2F/8000 a1/a2=8000F/2000*2*F=2 a1=2a2
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