Решите уравнение 1) 4(9+7x)+21=393 2) 486:(5x+2)=18 3) 5(14+b)+6b=158

Математика
Решите уравнение 1) 4(9+7x)+21=393 2) 486:(5x+2)=18 3) 5(14+b)+6b=158
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(9+7х)+21=393 36+28х+21=393 28х=393-36-21 28х=336 х=336/28 х=12 5(14+в)+6в=158 70+5в+6в=158 11в=158-70 11в=88 в=88/11 в=8
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