Масса молока в пакете равна 500 г с точностью до 10 г запишите это с помощью знака +-(м??нус под плюсом) и с помощью двойного неравенства
Алгебра
Масса молока в пакете равна 500 г с точностью до 10 г запишите это с помощью знака +-(м??нус под плюсом) и с помощью двойного неравенства
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Гость:
(г) - масса молока в пакете
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