Масса молока в пакете равна 500 г с точностью до 10 г запишите это с помощью знака +-(м??нус под плюсом) и с помощью двойного неравенства

Алгебра

Масса молока в пакете равна 500 г с точностью до 10 г запишите это с помощью знака +-(м??нус под плюсом) и с помощью двойного неравенства

Автор: Гость