Масса одной газеты 15 грамм Чему равна будет масса сто таких газет
Математика
Масса одной газеты 15 грамм Чему равна будет масса сто таких газет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*100=1500 1500 грамм=1,5кг
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