Длинна картины равна 8/15 м, ширина 11/18м.Что больше:длинна или ширина и на сколько ме??ров
Математика
Длинна картины равна 8/15 м, ширина 11/18м.Что больше:длинна или ширина и на сколько ме??ров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы решить надо привести к одному знаменателю , это будет число 90 8/15= 48/90м 11/18=55/90м ширина больше 55/90-48/90=7/90м настолько больше
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