Сделайте вывод о причинах влияющих на степень изменения признаков организма

Биология
Сделайте вывод о причинах влияющих на степень изменения признаков организма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половое созревание - При возрасте 12+ лет у тебя появляются первые признаки - такие как, ломание голоса, появление клещей, частый кашель, начинается рост волос в области паха, подмышек, подбородка и под носом.
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