Гость: Гость:

С елкой ты знакомился еще малышом. Запах ее хвои был запахом праздника. Под Новый год ее принесли в ваш дом. Но ты не расстался с ней и в школьные годы. Она была с тобой когда ты читал книжки писал в тетрадке слушал на школьном утреннике скрипку или рояль. Без елки не обойтись при изготовлении бумаги музыкальных инструментов. Это поющее дерево, ее слоистая древесина способна усилить звук. Вот так !