Ванна школьного бассейна имеет форму параллелепипеда,его длина 25 м,ширина 16м,глубина 3м.Вычеслите объем ванны бассейна.Помогите пожалуйста срочно надо.
Математика
Ванна школьного бассейна имеет форму параллелепипеда,его длина 25 м,ширина 16м,глубина 3м.Вычеслите объем ванны бассейна.Помогите пожалуйста срочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем=25умножить16умножить3 =1200 метров в кубе
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