Сформулируй задачу при вычислении ответа который Получилось число 1000000 Реши сфор??улированную задачу Вычисли и запиши ответ
Математика
Сформулируй задачу при вычислении ответа который Получилось число 1000000 Реши сфор??улированную задачу Вычисли и запиши ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папа хотел купить новую машину. Он продал свою старую за 700000 рублей. Чтобы купить новую, он занял еще 300000 рублей. Вычислить стоимость новой машины. 700000+300000=1000000
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