Помогите решить задачу номер 185 только с пояснением и первый и второй вариант

Гость: Гость:

1) Ты смотришь сколько всего килограмм в 16 коробках (16*9 = 144), затем считаешь сколько коробок осталось (48-16 = 32), а потом считаешь сколько килограмм в этих 32 коробках (32*8 = 256), затем складываешь вес коробок (256+144 = 400). Ответ: 400. 2) Аналогично, только наоборот. Считаешь вес 32 коробок (32*8 = 256), затем считаешь вес оставшихся (400-256 = 144), а потом считаешь сколько коробок могли бы уместить такой вес (144:9 = 16). Ответ: 16.